Работаю лучше всех, для тех кто аналогично платит.

Большой жизненный опыт, в сочетании с достаточно молодым возрастом.Начинал работу с разными людьми в 14 лет,работая в сфере продаж оконных конструкций консультантом. Далее служба в армии, в подразделении разведки,и затем прошёл нелёгкий путь от стажёра-продавца крупной сети электроники, до заместителя директора крупного магазина всего за год. По пути к этому получил статус сертифицированного специалиста международного уровня по технике Apple.В настоящее время работаю в сфере недвижимости,успешно