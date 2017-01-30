Здравствуйте! Спасибо, что зашли на мою страничку.
Переведу тексты, статьи с английского языка на русский, с русского на английский.
Темы разные: спорт, туризм, путешествия, описания природы и др.
Закончила Башкирский государственный университет. По специальности являюсь учителем английского языка, дополнительное образование - переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Ответственно отношусь к работе, выполняю работу качественно и в срок. Занимаюсь переводами более 6 лет.
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