Дизайн сайтов, сайты под ключ и отдельно по этапам:
1. Дизайн или редизайн сайтов (2-3 дня, главная страница от 1000 руб.):
- вы заполняете бриф, делается небольшой анализ конкурентов (бесплатно) потом идут уточнения задачи и советы или консультация
- вы высылаете максимум информации публикующийся на сайте (тексты, фотографии, контакты и т.п.)
- можно, по этапам: ч\б схема - на утверждение, ч\б прототип, полный прототип страницы, как она будет на сайте
2. Web-программирование (срок и стоимость зависит от объема и сложности проекта):
- верстка - на утверждение, вносятся изменения если нужно
- программирование сайта (интернет-магазины, системы оплаты и прочее), тестирование, утверждение, изменение деталей - если нужно
- покупка домена, хостинга, и сайт выкладывается в интернет
3. Поддержка и обновление информации на сайте (по договоренности):
- Поддержка и обновление сайта, исправление сбоев, ошибок и т.п. - по абонентской плате
- Поддержка и обновление сайта заказчиком самостоятельно, можно договориться на исправление сбоев и ошибок без поддержки, оплата почасовая
Если по каким-то не предвиденным обстоятельствам (массовое посещение Земли инопланетянами) работа не была выполнена в срок (по этапам) предоставляется скидка!
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