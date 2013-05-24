Дизайн сайтов, создание сайтов, недорого!

Дизайн сайтов, сайты под ключ и отдельно по этапам:

1. Дизайн или редизайн сайтов (2-3 дня, главная страница от 1000 руб.):

- вы заполняете бриф, делается небольшой анализ конкурентов (бесплатно) потом идут уточнения задачи и советы или консультация

- вы высылаете максимум информации публикующийся на сайте (тексты, фотографии, контакты и т.п.)

- можно, по этапам: ч\б схема - на утверждение, ч\б прототип, полный прототип страницы, как она будет на сайте

2. Web-программирование (срок и стоимость зависит от объема и сложности проекта):

- верстка - на утверждение, вносятся изменения если нужно

- программирование сайта (интернет-магазины, системы оплаты и прочее), тестирование, утверждение, изменение деталей - если нужно

- покупка домена, хостинга, и сайт выкладывается в интернет

3. Поддержка и обновление информации на сайте (по договоренности):

- Поддержка и обновление сайта, исправление сбоев, ошибок и т.п. - по абонентской плате

- Поддержка и обновление сайта заказчиком самостоятельно, можно договориться на исправление сбоев и ошибок без поддержки, оплата почасовая

Если по каким-то не предвиденным обстоятельствам (массовое посещение Земли инопланетянами) работа не была выполнена в срок (по этапам) предоставляется скидка!