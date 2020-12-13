Графический дизайн • Рекламные креативы, Полиграфия, Оформление соц. сетей.

Здравствуйте, меня зовут Катя, помогу вам в разработке стильного и качественного дизайна!

Рекламные креативы

Оформление социальных сетей

Полиграфия (Плакаты, визитки, открытки, оформление CD и другое.)

Обложки музыкальных альбомов

Буду рада поучаствовать и в других интересных проектах.