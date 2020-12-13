yuuuta

Екатерина yuuuta

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн • Рекламные креативы, Полиграфия, Оформление соц. сетей.

Здравствуйте, меня зовут Катя, помогу вам в разработке стильного и качественного дизайна!

  • Рекламные креативы
  • Оформление социальных сетей
  • Полиграфия (Плакаты, визитки, открытки, оформление CD и другое.)
  • Обложки музыкальных альбомов
Буду рада поучаствовать и в других интересных проектах.

Портфолио