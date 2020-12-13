Графический дизайн • Рекламные креативы, Полиграфия, Оформление соц. сетей.
Здравствуйте, меня зовут Катя, помогу вам в разработке стильного и качественного дизайна!
- Рекламные креативы
- Оформление социальных сетей
- Полиграфия (Плакаты, визитки, открытки, оформление CD и другое.)
- Обложки музыкальных альбомов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- LAOSHI разработка концепции айдентики14 просмотров
- Рекламные креативы16 просмотров
- Визитки, прочая полиграфия15 просмотров
- Постеры8 просмотров