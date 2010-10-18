Пишу статьи и эссе на любую тему, большой опыт копирайта и рерайта.

У меня два высших образования, психология и маркетинг плюс обучение в бизнес-школе.

2 года работы психологом и 8 лет в маркетинге в различных областях бизнеса, что, несомненно, способствовало моим развитым навыкам письма, составлению и компоновки текстов, а также наличию опыта работы с сайтами.

Я легко обучаема, умею работать с большим объемом информации и самостоятельно ее анализировать, начитанна, имею широкие познавательные интересы. Кроме того, люблю и умею излагать собственный взгляд на определённые вещи и события.

Тексты

Писала всегда, до сих пор веду дневниковые записи в блоге на одном из сайтов

Пишу статьи и эссе любую тему, большой опыт копирайта и рерайта

Реклама/маркетинг

Разработка плана и коммуникационной политики компании

Маркетинговые исследования

Разработка и реализация стимулирующих акций

Разработка концепций и контроль исполнения макетов рекламных материалов (буклеты, календари баннеры, модули в СМИ)

Анализ рынков и конкурентной среды

Медиапланированиее

Написание статей, заполнение сайта, подготовка интервью руководителей в СМИ

Сайты и оптимизация

Разработка концепции сайта и контроль ее реализации

Ведение и администрирование сайта, копирайт, рерайт

понимание специфики и теоретические навыки:

Внтурисайтовая оптимизация, Продвижение сайта – каталоги и поисковые системы, доски объявлений, постики по блогам, социальные закладки. Интернет-маркетинг – статейный, директ, скрытый, контекстная реклама, партнерские программы; Аудит-сайта.

На сегодняшний день присутствуют: наличие свободного времени, постоянный и свободный доступ к ПК и Интернету.