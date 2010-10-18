У меня два высших образования, психология и маркетинг плюс обучение в бизнес-школе.
2 года работы психологом и 8 лет в маркетинге в различных областях бизнеса, что, несомненно, способствовало моим развитым навыкам письма, составлению и компоновки текстов, а также наличию опыта работы с сайтами.
Я легко обучаема, умею работать с большим объемом информации и самостоятельно ее анализировать, начитанна, имею широкие познавательные интересы. Кроме того, люблю и умею излагать собственный взгляд на определённые вещи и события.
Тексты
Писала всегда, до сих пор веду дневниковые записи в блоге на одном из сайтов
Пишу статьи и эссе любую тему, большой опыт копирайта и рерайта
Реклама/маркетинг
Разработка плана и коммуникационной политики компании
Маркетинговые исследования
Разработка и реализация стимулирующих акций
Разработка концепций и контроль исполнения макетов рекламных материалов (буклеты, календари баннеры, модули в СМИ)
Анализ рынков и конкурентной среды
Медиапланированиее
Написание статей, заполнение сайта, подготовка интервью руководителей в СМИ
Сайты и оптимизация
Разработка концепции сайта и контроль ее реализации
Ведение и администрирование сайта, копирайт, рерайт
понимание специфики и теоретические навыки:
Внтурисайтовая оптимизация, Продвижение сайта – каталоги и поисковые системы, доски объявлений, постики по блогам, социальные закладки. Интернет-маркетинг – статейный, директ, скрытый, контекстная реклама, партнерские программы; Аудит-сайта.
На сегодняшний день присутствуют: наличие свободного времени, постоянный и свободный доступ к ПК и Интернету.
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