yuzer19

Кирилл yuzer19

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создам, настрою и запущу качественную таргетированную рекламу.

Добрый день

Реклама настраивается в Вашем рекламном кабинете. Никаких накруток и обманов. Только чистая схема работы с клиентами, связь 24\7.

Площадки, на которых настраиваю рекламу:

  • Вконтакте
  • Инстаграмм
  • Фейсбук
  • My Target (Одноклассники и иное. )
Что включает настройка таргета?

  • Знакомство с Вами и Вашими услугами
  • Определение целевой аудитории
  • Создание уникального торгового предложение по Вашу рекламу (УТП)
  • Создание визуала под УТП
  • Консультация по поводу рекламного аккаунта, и помощь в настройке.
  • Создание бизнес-страницы (если есть необходимость)
  • Настройка рекламы и ее запуск.
Если у Вас нет аккаунта, можем обсудить его создание.

Если аккаунт заблокирован, сообщите заранее!

Контакты:

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e-mail: [email protected]

Отвечу на все ваши вопросы!

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