Создам, настрою и запущу качественную таргетированную рекламу.
Добрый день
Реклама настраивается в Вашем рекламном кабинете. Никаких накруток и обманов. Только чистая схема работы с клиентами, связь 24\7.
Площадки, на которых настраиваю рекламу:
- Вконтакте
- Инстаграмм
- Фейсбук
- My Target (Одноклассники и иное. )
- Знакомство с Вами и Вашими услугами
- Определение целевой аудитории
- Создание уникального торгового предложение по Вашу рекламу (УТП)
- Создание визуала под УТП
- Консультация по поводу рекламного аккаунта, и помощь в настройке.
- Создание бизнес-страницы (если есть необходимость)
- Настройка рекламы и ее запуск.
Если аккаунт заблокирован, сообщите заранее!
Контакты:
Сообщение на сайте
e-mail: [email protected]
Отвечу на все ваши вопросы!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создам, настрою и запущу таргетированную рекламу.20 просмотров