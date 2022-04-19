Создам, настрою и запущу качественную таргетированную рекламу.

Добрый день

Реклама настраивается в Вашем рекламном кабинете. Никаких накруток и обманов. Только чистая схема работы с клиентами, связь 24\7.

Площадки, на которых настраиваю рекламу:

Вконтакте

Инстаграмм

Фейсбук

My Target (Одноклассники и иное. )

Знакомство с Вами и Вашими услугами

Определение целевой аудитории

Создание уникального торгового предложение по Вашу рекламу (УТП)

Создание визуала под УТП

Консультация по поводу рекламного аккаунта, и помощь в настройке.

Создание бизнес-страницы (если есть необходимость)

Настройка рекламы и ее запуск.

Если у Вас нет аккаунта, можем обсудить его создание.

Если аккаунт заблокирован, сообщите заранее!

Контакты:

Сообщение на сайте

Telegram

e-mail: [email protected]

Отвечу на все ваши вопросы!