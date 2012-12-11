yvlasova22

Юлия yvlasova22

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Финансовая устойчивость организации
Огромное спасибо Вам, Юлия, за интересное задание, оперативную связь, личную заинтересованность в работе, компетентное и приятное общение, своевременную и достойную оплату. Рада, что посчастливилось встретить вас на данном ресурсе и реализовать успешный проект.
Елена, спасибо большое за очередную отличную работу! Выполнено даже раньше срока, все корректировки вносились без проблем и доп.оплаты, хороший раздаточный материал, доклад. На предзащите работа была высоко оценена преподователями. Обращусь к Вам за ответами на госы и всем буду Вас рекомендовать как граммотного, ответственного специалиста! Спасибо!
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