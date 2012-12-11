yvlasova22

Елена, спасибо большое за очередную отличную работу! Выполнено даже раньше срока, все корректировки вносились без проблем и доп.оплаты, хороший раздаточный материал, доклад. На предзащите работа была высоко оценена преподователями. Обращусь к Вам за ответами на госы и всем буду Вас рекомендовать как граммотного, ответственного специалиста! Спасибо!