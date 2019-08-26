Рисую невероятно дешёвые курсовые и дипломные работы, портреты в разных стилях и небольшие рисунки на любые темы

Услуги

Небольшие рисунки на любую тему: животные, природа и так далее;

Курсовые, дипломные и любые другие работы для тех, кто учится в художественных школах;

Портреты в поп-арт стиле или в любом другом;

Открытки;

Почему я

Действительно низкая цена (от 300 рублей);

Оригинальный стиль;

Возврат денег, если работа будет неудовлетворительна;

Работы

Группа ВКонтакте с рисунками и не только: тут﻿.

Кратко о себе

Имя и фамилию можно прочитать выше, 18 лет, живу в Санкт-Петербурге.

Учился в художественной школе, однако не люблю соблюдать в своих работах академический стиль, потому что он превращает весь творческий процесс в тоску и уныние.

Предпочитаю экспериментировать в своих произведениях (хотя сам их таковыми не считаю), а также вкладывать частичку себя. Благодаря богатому жизненному опыту, рисунки делаю такие же богатые на креатив.

Что могу сделать

Рисую в основном на бумаге, но могу и карандашом, и ручкой, и гуашью, и акварелью, и мелками, а могу всё вместе. Размер работ не имеет значения: от открытки до A1 плаката. Это основной профиль. Темы рисунков могут быть совершенно любыми, но лучше всего получается рисовать людей.

Однако если прямо кровь из носа, но надо сделать иллюстрацию в цифровом варианте, то могу попробовать.

Небольшим бонусом могу разрисовать одежду.

П - принципы