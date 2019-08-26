Услуги
- Небольшие рисунки на любую тему: животные, природа и так далее;
- Курсовые, дипломные и любые другие работы для тех, кто учится в художественных школах;
- Портреты в поп-арт стиле или в любом другом;
- Открытки;
Почему я
- Действительно низкая цена (от 300 рублей);
- Оригинальный стиль;
- Возврат денег, если работа будет неудовлетворительна;
Работы
Группа ВКонтакте с рисунками и не только: тут.
Кратко о себе
Имя и фамилию можно прочитать выше, 18 лет, живу в Санкт-Петербурге.
Учился в художественной школе, однако не люблю соблюдать в своих работах академический стиль, потому что он превращает весь творческий процесс в тоску и уныние.
Предпочитаю экспериментировать в своих произведениях (хотя сам их таковыми не считаю), а также вкладывать частичку себя. Благодаря богатому жизненному опыту, рисунки делаю такие же богатые на креатив.
Что могу сделать
Рисую в основном на бумаге, но могу и карандашом, и ручкой, и гуашью, и акварелью, и мелками, а могу всё вместе. Размер работ не имеет значения: от открытки до A1 плаката. Это основной профиль. Темы рисунков могут быть совершенно любыми, но лучше всего получается рисовать людей.
Однако если прямо кровь из носа, но надо сделать иллюстрацию в цифровом варианте, то могу попробовать.
Небольшим бонусом могу разрисовать одежду.
П - принципы
- Отношусь к себе и своим работам критически;
- Рисую до тех пор, пока самому не понравится;
- Подстраиваюсь под заказчика;
- Признаю свои ошибки;