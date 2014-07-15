Социальные сети. Ручное размещение объявлений на топовых досках

Предлагаю вам свои услуги:

- ежедневное ведение и поддержка групп

- размещение текстов, постов, заметок

- работа с отзывами и комментариями

- создание тем, опросов, голосований

- привлечение пользователей в группы: по двум критериям: для накрутки численности группы и только живые подписчики (работаю со всеми соц.сетями, о цене договоримся)

- Привлечение клиентов из соц.сети вконтакте

с помощью таргетированной рекламы и рекламы в пабликах (только живые подписчики)

Плюс ко всему:

Предлагаю Вам Услуги по размещению Ваших объявлений на бесплатных интернет-досках объявлений.

Это идеальное решение для рекламы Агенств Недвижимости в интернет пространстве.

А главное услуга Гораздо дешевле контекстной рекламы и всегда оправдывает и окупает себя.

Если Вы хотите что-то продать, купить, сдать, снять, то размещение объявлений на интернет-досках станет идеальным рекламным решением.

Для каждого заказа объявления подбирается индивидуально, мы добавим Ваши объявлени на Самых Посещаемых доски В нужном Вам Городе.

Добавляем от 50 до 300 объявлений в день.