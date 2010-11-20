Нужен сайт с функционалом аналогичным http://danilov-wedding.ru/ с немного изменённым дизайном. Расположение кнопок и названия такие-же. Надо изменить дизайн кнопок и цвет. При скликивании на кнопки и при переходе в тот или иной раздел надо добавить функцию произвольноой ...