yzoom

Владимир yzoom

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Видеонаблюдение по веб-камерам

    Надо помещение из нескольких комнат(100 м2) связать в одну сеть наблюдения по веб-камерам  logitech brio в количестве 15 единиц или другими камерами высокого разрешения с возможностью одновременного наблюдения за всеми камерами сразу и быстрого переключения ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ по образцу

    Нужен сайт с функционалом аналогичным http://danilov-wedding.ru/ с немного изменённым дизайном. Расположение кнопок и названия такие-же. Надо изменить дизайн кнопок и цвет. При скликивании на кнопки и при переходе в тот или иной раздел надо добавить функцию произвольноой ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен купонный сайт

    Собственно если есть у кого готовый сайт скидок по типу биглиона или кто может бюджетно работу под ключ с нуля - пишите. сроки имеют значение.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать простой сайт по аналогу

    $100

    Пример похожего сайта http://iavto24.ru/ http://24am.ru/ смысл там простой, чтоб была возможность менять автомобили и чтоб прикрутить подобную систему с смс подтверждениями регистрации платной. Цена включает дизайн.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны два динамичных баннера

    Для сайта http://www.lubyanka7.ru/ нужно изготовить два динамичных баннера Максимальный размер: 240х400 и 650х90 на баннерах должны менятся две-три картинки.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт детективного агентства 7-10 ст. стр.

    $100

    Примерно в таком стиле: http://www.detektiv-007.de/ru Сайт только на русском языке, с изменениями в дизайне но с похожей структурой. Срок исполнения 3-5 днейю Оплата: наличные при встрече, вм или киви кошелёк. Уточнение: требуется создание сайта с таким же дизайном ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт "скидок" под ключ

    $500

    Требуется с нуля создать сайт под ключь с присоединением платёжных систем и настойкой системы мгновенной оплаты и автоматической рассылкой купленых купонов. Подобные сайты: http://vigoda.ru и http://biglion.ru С возможностью присоединения городов к списку проводимых акций. [email protected]

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
alffcpu
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт детективного агентства 7-10 ст. стр.
Хорошо поставлена задача. Оплата вовремя. Приятно работать.
Работа выполнена в оговорённые сроки и учтены были все пожелания! Рекомендую данного исполнителя как ответственного и исполнительного.
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