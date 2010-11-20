Надо помещение из нескольких комнат(100 м2) связать в одну сеть наблюдения по веб-камерам logitech brio в количестве 15 единиц или другими камерами высокого разрешения с возможностью одновременного наблюдения за всеми камерами сразу и быстрого переключения ...
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен сайт с функционалом аналогичным http://danilov-wedding.ru/ с немного изменённым дизайном. Расположение кнопок и названия такие-же. Надо изменить дизайн кнопок и цвет. При скликивании на кнопки и при переходе в тот или иной раздел надо добавить функцию произвольноой ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Собственно если есть у кого готовый сайт скидок по типу биглиона или кто может бюджетно работу под ключ с нуля - пишите. сроки имеют значение.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Пример похожего сайта http://iavto24.ru/ http://24am.ru/ смысл там простой, чтоб была возможность менять автомобили и чтоб прикрутить подобную систему с смс подтверждениями регистрации платной. Цена включает дизайн.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сайта http://www.lubyanka7.ru/ нужно изготовить два динамичных баннера Максимальный размер: 240х400 и 650х90 на баннерах должны менятся две-три картинки.Баннеры24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Примерно в таком стиле: http://www.detektiv-007.de/ru Сайт только на русском языке, с изменениями в дизайне но с похожей структурой. Срок исполнения 3-5 днейю Оплата: наличные при встрече, вм или киви кошелёк. Уточнение: требуется создание сайта с таким же дизайном ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется создать сайт детективного агенства + - 5 статичных информационных страниц и раздел вопрос-ответ. + нужен дизайн сайта. на всё про всё - 100$ бюджетСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется с нуля создать сайт под ключь с присоединением платёжных систем и настойкой системы мгновенной оплаты и автоматической рассылкой купленых купонов. Подобные сайты: http://vigoda.ru и http://biglion.ru С возможностью присоединения городов к списку проводимых акций. [email protected]Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад