Диктор, баритон
Здравствуйте. Меня зовут Ждан я радиоведущий на юге республики Башкортостан. Работаю на таких радиостанциях как "Новое Радио" и "Авторадио". Имею достаточно широкий рабочий диапазон частот. Делаю недорого и максимально - качественно, думаю, этого достаточно.
P.S. Мама меня хвалит
P.S.S. И не только она =)
Мой голос:
1 - рекламные ролики https://disk.yandex.ru/d/36wCWPp-lwKRPQ?w=1
2 - закадровый голос https://www.youtube.com/watch?v=OgNXsqTt2tY&t=73s
Контакты для связи:
Телефон: +79875830151
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