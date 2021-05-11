Диктор, баритон

Здравствуйте. Меня зовут Ждан я радиоведущий на юге республики Башкортостан. Работаю на таких радиостанциях как "Новое Радио" и "Авторадио". Имею достаточно широкий рабочий диапазон частот. Делаю недорого и максимально - качественно, думаю, этого достаточно.

P.S. Мама меня хвалит

P.S.S. И не только она =)

Мой голос:

1 - рекламные ролики https://disk.yandex.ru/d/36wCWPp-lwKRPQ?w=1

2 - закадровый голос https://www.youtube.com/watch?v=OgNXsqTt2tY&t=73s

Контакты для связи:

Телефон: +79875830151