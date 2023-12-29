Информация обо мне
Привет, я Мила!⭐️
🔥Создам тебе стильный сайт.(Моё портфолио в ленте)
❓Что я делаю:
✅Лендинги (landing page)
✅Сайт-Визитка
✅Корпоративный сайт
✅Промо -сайт
✅Интернет магазин
✅Сайт-событие
🙋♀️Сколько по времени уходит на создание сайта?
Зависит от сложности заказа.От 3-х дней, до 2-х недель.
🙋♀️Как я строю процесс работы над вашим проектом?
Подробно обсуждаем с вами идею, сроки и бюджет, затем изучаем особенности вашей ниши и конкурентов.Даю вам тех.задание и план выполнения.Затем, я приступаю к созданию макетов и индивидуального дизайна.
Дальше я сама делаю работу и тестирую сайт.
Обсуждаю с вами вопросы будущих доработок.
Хотите предложить свою идею?
Напишите мне в чат ;)
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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$3/час
от $35от 3 дней
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