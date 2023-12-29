z1v1ezdochka

Мила z1v1ezdochka

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Информация обо мне

Привет, я Мила!⭐️

🔥Создам тебе стильный сайт.(Моё портфолио в ленте)

❓Что я делаю:

✅Лендинги (landing page)
✅Сайт-Визитка
✅Корпоративный сайт
✅Промо -сайт
✅Интернет магазин
✅Сайт-событие

🙋‍♀️Сколько по времени уходит на создание сайта?

Зависит от сложности заказа.От 3-х дней, до 2-х недель.

🙋‍♀️Как я строю процесс работы над вашим проектом?
Подробно обсуждаем с вами идею, сроки и бюджет, затем изучаем особенности вашей ниши и конкурентов.Даю вам тех.задание и план выполнения.Затем, я приступаю к созданию макетов и индивидуального дизайна.
Дальше я сама делаю работу и тестирую сайт.
Обсуждаю с вами вопросы будущих доработок.

Хотите предложить свою идею?
Напишите мне в чат ;)

Портфолио

  • нет просмотров
  • нет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $35от 3 дней
нет рейтинга