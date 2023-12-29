Информация обо мне

Привет, я Мила!⭐️

🔥Создам тебе стильный сайт.(Моё портфолио в ленте)

❓Что я делаю:

✅Лендинги (landing page)

✅Сайт-Визитка

✅Корпоративный сайт

✅Промо -сайт

✅Интернет магазин

✅Сайт-событие

🙋‍♀️Сколько по времени уходит на создание сайта?

Зависит от сложности заказа.От 3-х дней, до 2-х недель.

🙋‍♀️Как я строю процесс работы над вашим проектом?

Подробно обсуждаем с вами идею, сроки и бюджет, затем изучаем особенности вашей ниши и конкурентов.Даю вам тех.задание и план выполнения.Затем, я приступаю к созданию макетов и индивидуального дизайна.

Дальше я сама делаю работу и тестирую сайт.

Обсуждаю с вами вопросы будущих доработок.

Хотите предложить свою идею?

Напишите мне в чат ;)