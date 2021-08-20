WEB DEVELOPER AND DESINGNER

Веб программист

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1. Имею большого опыта в сфере веб разработки

2. Работаю в компаний уже 3 года как SENIOR- web разработчик

3. Отлично знаю HTML СSS JavaScript и php

4. Работаю так же с различными библиотеками и фреймворками как Vue, React и т.д

5. Хорошо обладаю навыками дизайна

}

В мою работу входит:

1) Уникальный и современный дизайн для сайта

2) Качественный и адаптированный сайт

3) SEO оптимизация

*Решил работать на фрилансе для дополнительного заработка*