WEB DEVELOPER AND DESINGNER
Веб программист
{
1. Имею большого опыта в сфере веб разработки
2. Работаю в компаний уже 3 года как SENIOR- web разработчик
3. Отлично знаю HTML СSS JavaScript и php
4. Работаю так же с различными библиотеками и фреймворками как Vue, React и т.д
5. Хорошо обладаю навыками дизайна
}
В мою работу входит:
1) Уникальный и современный дизайн для сайта
2) Качественный и адаптированный сайт
3) SEO оптимизация
*Решил работать на фрилансе для дополнительного заработка*
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