z_Epic

Филип z_Epic

 
31 годБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобная и качественная вёрстка сайтов с использованием методологии БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JS, jQuery.

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﻿﻿Выполню Ваш заказ качественно в договоренные сроки 

При работе гарантирую:

  • Всегда прислушиваюсь к Вашим пожеланиям и предпочтениям по выполнению работы без лишних споров.
  • Могу работать без использования ТЗ и создавать адаптив по макету.
  • В течении недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно исправлю верстку макета по Вашим предпочтениям.
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Чем я занимаюсь?

  • Верстка макетов из форматов PSD, Sketch, Zeplin, Figma.
  • При написании кода использую методологию БЭМ
  • Адаптированность сайта и отзывчивость элементов с использованием Flexbox
  • Обслуживание, поддержка сайтов.
Мне важно что бы заказчик остался доволен результатом работы!
  • Начну работу сразу после взятия заказа
  • Довожу дело до конца и в срок
  • Всегда на связи
Образование:

Высшее: инженер - специалист эксплуатации сложных радиотехнических систем

Знание английского: intermediate

Занимался, много практиковался, предоставляю услуги как фрилансер

В работе использую следующие технологии:

HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

FigmajQuery