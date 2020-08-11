Удобная и качественная вёрстка сайтов с использованием методологии БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JS, jQuery.
Выполню Ваш заказ качественно в договоренные срокиПри работе гарантирую:
- Всегда прислушиваюсь к Вашим пожеланиям и предпочтениям по выполнению работы без лишних споров.
- Могу работать без использования ТЗ и создавать адаптив по макету.
- В течении недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно исправлю верстку макета по Вашим предпочтениям.
Чем я занимаюсь?
- Верстка макетов из форматов PSD, Sketch, Zeplin, Figma.
- При написании кода использую методологию БЭМ
- Адаптированность сайта и отзывчивость элементов с использованием Flexbox
- Обслуживание, поддержка сайтов.
- Начну работу сразу после взятия заказа
- Довожу дело до конца и в срок
- Всегда на связи
Высшее: инженер - специалист эксплуатации сложных радиотехнических систем
Знание английского: intermediate
Занимался, много практиковался, предоставляю услуги как фрилансер
В работе использую следующие технологии:
HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
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