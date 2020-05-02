Перевожу текст из фото(скан) или PDF в формат doc. xml
Добрый день, меня зовут Алина!
Перевожу текст из фото(скан) или PDF в формат doc. xml
Буду рада помочь вам с текстами любой тематики и объёма.Из личных качеств могу выделить коммуникабельность, открытость, умение вовремя выполнять работу. Я честный и исполнительный человек, который любит делать по совести.
Если я откликаюсь на ваше задание, то гарантирую его выполнение в срок, ведь иное для меня недопустимо.
Буду рада плодотворному сотрудничеству