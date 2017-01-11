zachar1990

Артем zachar1990

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

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Здравствуйте, я занимаюсь редактированием видео. Могу помочь вам в обработке ваших видео материалов. В видео убираю: 

  • Установка заставки в начале и в конце видео
  • Вставка слайдов, логотипов, доп. картинок
  • Удаление слов паразитов, пауз, ненужных моментов
  • Увеличение либо уменьшение голоса, устранение посторонних шумов
  • Нарезка видео на подтемы
Если заинтересовало предложение пишите, стоимость часового видео 400 руб, 2-х часового 600 руб. Всего вам доброго и хорошего дня! :)