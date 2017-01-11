zachar1990

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Здравствуйте, я занимаюсь редактированием видео. Могу помочь вам в обработке ваших видео материалов. В видео убираю:
- Установка заставки в начале и в конце видео
- Вставка слайдов, логотипов, доп. картинок
- Удаление слов паразитов, пауз, ненужных моментов
- Увеличение либо уменьшение голоса, устранение посторонних шумов
- Нарезка видео на подтемы
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