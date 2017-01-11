zachar1990

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Здравствуйте, я занимаюсь редактированием видео. Могу помочь вам в обработке ваших видео материалов. В видео убираю:

Установка заставки в начале и в конце видео

Вставка слайдов, логотипов, доп. картинок

Удаление слов паразитов, пауз, ненужных моментов

Увеличение либо уменьшение голоса, устранение посторонних шумов

Нарезка видео на подтемы

Если заинтересовало предложение пишите, стоимость часового видео 400 руб, 2-х часового 600 руб. Всего вам доброго и хорошего дня! :)