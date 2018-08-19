Верстка, создание сайтов
Кроссбраузерная и валидная HTML- верстка.
1. HTML5, CSS3, jQuery. Подключение различных скриптов, галереи, анимации и пр.
2. Верстка страниц из предоставленных графических макетов
3. CMS Wordpress
4. Особенности верстки под браузеры IE9+, Firefox, Opera, Safari и Google Chrome
5. Умение разбираться в чужом коде, внимание к мелочам
6. Базовые знания PHP
7. Кроссбраузерность, отзывчивость, семантичность верстки
8. Опыт верстки с использованием спрайтов
9. Интеграция шаблонов на CMS Wordpress (пока работаю только с ней)
О себе: Занимаюсь web-разработками уже давно. Но больше всего развиваюсь в плане верстки и по совместительству программированием. Делаю все проекты САМ (не прошу сделать других за меньшую цену)
Мои текущие знания:
html+css
jquery (начальный уровнь)
wordpress (умею натягивать верстку на данную cms, программировать, настроить её и т.д)
php (пока начальный уровнь)
Adobe Photoshop (могу порезать макет и сделать баннер)
Мои главные достоинства:
Честность с работодателем
Постоянный онлайн (от 5 часов в сутки после 18.00 по Москве)
Трудолюбие
Усердие
Достижение поставленных целей (как в жизни так и в роботе)
Мои контакты:
1) Телефон: +7 (952)-544-24-55
2) ICQ: 585-183-103
3) Skype: vikz1974
4) E-mail: [email protected]
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