Верстка макетов из PSD, интеграция с Wordpress, лендинги, визитки, сайты под ключ!

Верстка, создание сайтов

Кроссбраузерная и валидная HTML- верстка.

1. HTML5, CSS3, jQuery. Подключение различных скриптов, галереи, анимации и пр.

2. Верстка страниц из предоставленных графических макетов

3. CMS Wordpress

4. Особенности верстки под браузеры IE9+, Firefox, Opera, Safari и Google Chrome

5. Умение разбираться в чужом коде, внимание к мелочам

6. Базовые знания PHP

7. Кроссбраузерность, отзывчивость, семантичность верстки

8. Опыт верстки с использованием спрайтов

9. Интеграция шаблонов на CMS Wordpress (пока работаю только с ней)

О себе: Занимаюсь web-разработками уже давно. Но больше всего развиваюсь в плане верстки и по совместительству программированием. Делаю все проекты САМ (не прошу сделать других за меньшую цену)

Мои текущие знания:

html+css

jquery (начальный уровнь)

wordpress (умею натягивать верстку на данную cms, программировать, настроить её и т.д)

php (пока начальный уровнь)

Adobe Photoshop (могу порезать макет и сделать баннер)

Мои главные достоинства:

Честность с работодателем

Постоянный онлайн (от 5 часов в сутки после 18.00 по Москве)

Трудолюбие

Усердие

Достижение поставленных целей (как в жизни так и в роботе)

Мои контакты:

1) Телефон: +7 (952)-544-24-55

2) ICQ: 585-183-103

3) Skype: vikz1974

4) E-mail: [email protected]