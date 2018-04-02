zadumka1974

Андрей zadumka1974

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Если требуется создание, сопровождение, наполнение, продвижение или аудит сайта - ОБРАЩАЙТЕСЬ

Оказываю услуги по:

* созданию сайтов с индивидуальным дизайном

* техническому обслуживанию сайта

* наполнению сайта текстами, картинками, заполнение товарами

* написанию текстов (копирайтинг/рерайтинг)

* формированию seo-ядра

* продвижению сайта в поисковых системах (контекстная реклама)

* выведению сайта в ТОП поисковых систем

* написанию рекламных текстов

* установке защиты от DDos-атак

* аудиту сайта