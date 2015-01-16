Образование:
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»
(Коломна)
Факультет: иностранных языков
Специальность: английский язык с дополнительными специальностями немецкий /
итальянский.
Языковые курсы “Business English” Intermediate level
Практический опыт:
СОШ№ 8 (Коломна)
Должность: учитель английского языка в старших классах (9 «В» класс), помощник
классного руководителя.
Гимназия№2 «Квантор» (Коломна)
Должность: учитель немецкого языка в среднем звене (7 «В» класс), помощник
классного руководителя.
ДОЛ “Метеор” (Коломенский р-н, п.Непецино)
Должность: вожатый (работа с детьми 14-15лет)
СОШ№8
Должность: учитель английского языка в среднем звене (5 «А» класс), помощник
классного руководителя.
СОШ№8
Должность: учитель английского языка в среднем звене (5 «А» класс), помощник
классного руководителя.
Личные качества:
Высокая работоспособность, ответственность, пунктуальность,исполнительность,
коммуникабельность, креативность, обучаемость, отсутствие вредных привычек.
Дополнительная информация:
Английский язык (свободное владение)
Немецкий язык (свободное владение)
Итальянский язык (свободное владение)
В данный момент работаю переводчиком в бюро переводов itbFirst.ru