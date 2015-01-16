zae4ka

Виктория zae4ka

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональные услуги письменного перевода текстов технической, юридической, экономической, нефтегазовой тематик, личных документов

Образование:

ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»

(Коломна)

Факультет: иностранных языков

Специальность: английский язык с дополнительными специальностями немецкий /

итальянский.

 

Языковые курсы “Business English” Intermediate level

Практический опыт:

 СОШ№ 8 (Коломна)

Должность: учитель английского языка в старших классах (9 «В» класс), помощник

классного руководителя.

       

Гимназия№2 «Квантор» (Коломна)

Должность: учитель немецкого языка в среднем звене (7 «В» класс), помощник

классного руководителя.

 

ДОЛ “Метеор” (Коломенский р-н, п.Непецино)

Должность: вожатый (работа с детьми 14-15лет)

 

СОШ№8

Должность: учитель английского языка в среднем звене (5 «А» класс), помощник

классного руководителя.

СОШ№8

Должность: учитель английского языка в среднем звене (5 «А» класс), помощник

классного руководителя.

Личные качества:

Высокая работоспособность, ответственность, пунктуальность,исполнительность,

коммуникабельность, креативность, обучаемость, отсутствие вредных привычек.

Дополнительная информация:

Английский язык (свободное владение)

Немецкий язык (свободное владение)

Итальянский язык (свободное владение)

В данный момент работаю переводчиком в бюро переводов itbFirst.ru