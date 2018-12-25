О себе
Приветствую! Это мое резюме и портфолио — концентрат проб и ошибок на протяжении двух лет работы в сфере графического дизайна. Здесь отражена философия, подход к делу, принципы, ценообразование, порядок оплаты и отзывы.
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Портфолио
- Комплексное оформление группы VK132 просмотра
- Wiki-меню для VK198 просмотров
- Wiki-меню VK184 просмотра
- Меню и обложка для группы VK188 просмотров
- Дизайн wiki-меню VK176 просмотров
- Обложка для группы VK146 просмотров
- Фирменный стиль155 просмотров
- Дизайн-проект комплекта рабочего места.182 просмотра
- Лавочка-трансформер133 просмотра
- Упаковка для шоколада156 просмотров
- Проект учебного кабинета139 просмотров
- Парный портрет184 просмотра