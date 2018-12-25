zagado4nbly

Дмитрий Лезин zagado4nbly

 
31 годРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
О себе

Приветствую! Это мое резюме и портфолио — концентрат проб и ошибок на протяжении двух лет работы в сфере графического дизайна. Здесь отражена философия, подход к делу, принципы, ценообразование, порядок оплаты и отзывы.

https://vk.com/@dmitriylezin-artist-designer

Портфолио
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