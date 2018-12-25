О себе

Приветствую! Это мое резюме и портфолио — концентрат проб и ошибок на протяжении двух лет работы в сфере графического дизайна. Здесь отражена философия, подход к делу, принципы, ценообразование, порядок оплаты и отзывы.

https://vk.com/@dmitriylezin-artist-designer