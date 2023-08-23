Дизайны, вёрстка, хорошее настроение
Привет, любимый мой дорогой клиент. Меня зовут Владимир и я графический дизайнер. Получать деньги за свои дизайны я начал в 2010-м году и продолжаю это делать сегодня.
Мои основные инструменты – это Figma, Photoshop, Illustrator и Тильда. Я делаю логотипы, сайты, лендинги, постеры, баннеры, визитки и практически всё, что касается графического дизайна.
Портфель смотрите тут: http://zgrd.tilda.ws/
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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