Дизайны, вёрстка, хорошее настроение

Привет, любимый мой дорогой клиент. Меня зовут Владимир и я графический дизайнер. Получать деньги за свои дизайны я начал в 2010-м году и продолжаю это делать сегодня.

Мои основные инструменты – это Figma, Photoshop, Illustrator и Тильда. Я делаю логотипы, сайты, лендинги, постеры, баннеры, визитки и практически всё, что касается графического дизайна.

Портфель смотрите тут: http://zgrd.tilda.ws/