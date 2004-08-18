Дизайнер/ілюстратор/художник/копірайтер

Займаюсь розробкою дизайнів візиток,банерів,постерів,меню,презентацій.

Малюю ілюстрації,малюнки,портрети (роботи виконуються на папері)

Можу створити цікавий опис чи змістовний текст, для ваших постів або інших джерел.

Також займаюсь перекладом текстів чи перепису їх з інших джерел .