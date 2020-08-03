zaharkinadar

Веб-дизайнер
Я — начинающий веб-дизайнер, планирую развивать в этом направлении ближайшие годы.
Умею:
Профессионально работать с инструментами Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, InVision, After Effects;
Создавать лендинги;
Разрабатывать концепцию и рисовать сайты с нуля;
Создавать баннеры;
Создавать простые иллюстрации;
Анимировать интерфейсы;
Анализировать ЦА с помощью инструментов UX (CJM, карты эмпатии, карточки персон, mind map).
Мои основные инструменты: Photoshop, Adobe XD, Figma.
Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/dariazakharkina1
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