zaharkinadar

Веб-дизайнер

Я — начинающий веб-дизайнер, планирую развивать в этом направлении ближайшие годы.

Умею:

Профессионально работать с инструментами Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, InVision, After Effects;

Создавать лендинги;

Разрабатывать концепцию и рисовать сайты с нуля;

Создавать баннеры;

Создавать простые иллюстрации;

Анимировать интерфейсы;

Анализировать ЦА с помощью инструментов UX (CJM, карты эмпатии, карточки персон, mind map).

Мои основные инструменты: Photoshop, Adobe XD, Figma.

Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/dariazakharkina1