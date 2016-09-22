zaharmarko

Здравствуйте. Меня зовут Захар. Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Здравствуйте. Меня зовут Захар. Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.
Добрый день! Меня зовут Захар, я представляю компанию "Thunder-Z" Я занимаюсь торговлей водонепроницаемых сумок, хочу обратиться к вам с просьбой создать мне логотип. Меня интересует цена за логотип. ...
Добрый день! Меня зовут Захар, я представляю компанию "Thunder-Z" Я занимаюсь торговлей водонепроницаемых сумок, хочу обратиться к вам с просьбой создать мне логотип. Меня интересует цена за логотип. ...