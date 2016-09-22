zaharmarko

Заказывал у Анны работу уже во второй раз. Дизайном коробки очень доволен! Работа сделана в сроки, было представлено несколько вариантов, Анна смогла сделать все так как я ожидал, качественно и оригинально. В дальнейшем, если потребуется буду обращаться только к Анне. Если кому-то нужен дизайн для упаковки продукта, можете обращаться к Анне, рекомендую!