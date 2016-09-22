zaharmarko

Марко Захар zaharmarko

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн коробки.

    Здравствуйте. Меня зовут Захар. Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    $45

    Добрый день! Меня зовут Захар, я представляю компанию "Thunder-Z" Я занимаюсь торговлей водонепроницаемых сумок, хочу обратиться к вам с просьбой создать мне логотип. Меня интересует цена за логотип. ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип

    $45

    Добрый день! Меня зовут Захар, я представляю компанию "Thunder-Z" Я занимаюсь торговлей водонепроницаемых сумок, хочу обратиться к вам с просьбой создать мне логотип. Меня интересует цена за логотип. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн коробки.
В очередной раз было приятно поработать с Захаром. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Захар очень вежливый и порядочный заказчик. Желаю проекту Захара максимального успеха. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Заказывал у Анны работу уже во второй раз. Дизайном коробки очень доволен! Работа сделана в сроки, было представлено несколько вариантов, Анна смогла сделать все так как я ожидал, качественно и оригинально. В дальнейшем, если потребуется буду обращаться только к Анне. Если кому-то нужен дизайн для упаковки продукта, можете обращаться к Анне, рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип
Захар, благодарю за приятное сотрудничество! От сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Захар - замечательный, вежливый заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и очень хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Весьма благодарен Анне! Очень качественная и оригинальная работа. Результатом доволен, все понравилось без поправок. Рекомендую и с радостью продолжу сотрудничество с таким замечательным специалистом в своей области.
Ответный отзыв