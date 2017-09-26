zaharova_irina_

Ирина Сахарова zaharova_irina_

 
34 годаРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Заказываете Landing Page = баннер бонусом! Высшее образование по специальности "Графический дизайн и реклама" РБИУ. Уважаю дедлайн ;)

В большинстве случаев  достаточно быстро получается понять желания заказчика и реализовать их с внесением минимальных правок, а иногда и без них. Чтобы обсудить все нюансы и задать вопросы, просто напишите мне! =)

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Отзывы заказчиков
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Отличная работа, качественно и в срок. Доволен сотрудничеством.
Довольна сотрудничеством на 100%!
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