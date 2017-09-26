Заказываете Landing Page = баннер бонусом! Высшее образование по специальности "Графический дизайн и реклама" РБИУ. Уважаю дедлайн ;)

В большинстве случаев достаточно быстро получается понять желания заказчика и реализовать их с внесением минимальных правок, а иногда и без них. Чтобы обсудить все нюансы и задать вопросы, просто напишите мне! =)