Заказываете Landing Page = баннер бонусом! Высшее образование по специальности "Графический дизайн и реклама" РБИУ. Уважаю дедлайн ;)
В большинстве случаев достаточно быстро получается понять желания заказчика и реализовать их с внесением минимальных правок, а иногда и без них. Чтобы обсудить все нюансы и задать вопросы, просто напишите мне! =)
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, качественно и в срок. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством на 100%!