Дизайн для полиграфии. Флеш-разработка приложений

Дизайном занимаюсь около пяти лет. Профессионально около двух лет. Флеш-разработкой последние пол-года. Навыки рисования руками.

В совершенстве владею пакетом Adobe CS 3 (Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign), могу работать в CorelDraw.

Образование высшее-педагогическое.

Цель: возможность работать и развиваться профессионально в области флеш-программирования в креативном коллективе. Участвовать в проэктах по разработке интерактивных приложений.

Умение работать в команде, быстрая обучаемость, высокий уровень самоорганизации, внимание к деталям, ответственность, пунктуальность, креативность. Стремление в работе добиться максимального резултата.