Дизайн для полиграфии. Флеш-разработка приложений
Дизайном занимаюсь около пяти лет. Профессионально около двух лет. Флеш-разработкой последние пол-года. Навыки рисования руками.
В совершенстве владею пакетом Adobe CS 3 (Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign), могу работать в CorelDraw.
Образование высшее-педагогическое.
Цель: возможность работать и развиваться профессионально в области флеш-программирования в креативном коллективе. Участвовать в проэктах по разработке интерактивных приложений.
Умение работать в команде, быстрая обучаемость, высокий уровень самоорганизации, внимание к деталям, ответственность, пунктуальность, креативность. Стремление в работе добиться максимального резултата.
Портфолио
- Банеры на выставке160 просмотров
- Реклама для СМИ126 просмотров
- Реклама для СМИ131 просмотр
- Лефлет рекламы топливных карт Картдтех Аверс169 просмотров
- Лефлет рекламы топливных карт Кардтех144 просмотра
- Презентация новой услуги для фирмы Кардтех133 просмотра
- Лефлет КОПЛ Реверс148 просмотров
- Лефлет КОПЛ Аверс163 просмотра
- Вариант 3. Карта Одиссей135 просмотров
- Вариант 2. Лефлета Одиссей150 просмотров
- Без названия119 просмотров