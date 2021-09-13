zaika_annie_1207

Внимание, здесь делают клевый дизайн сайтов! Мой девиз: меньше слов, больше дела!

Привет‍♀️ Я начинающий web-дизайнер. Делаю сайты, лендинги, UI/UX, а также разрабатываю логотипы, баннера, брошюры, подготавливаю макеты для полиграфии и многое другое. В дизайне уже 2 года, но решила углубиться в то, что нравится больше всего - дизайн сайтов. За плечами курсы от WayUP и Алексея Бычкова. Дальше - больше, планы грандиозные, но тсс - это будет наш с вами секрет狼

Помимо своей основной деятельности, я очень активный человек ☺️ рисую картины, занимаюсь степ-аэробикой, читаю книги, вкусно готовлю и увлекаюсь психологией. А еще я просто везунчик! Мне повезло выйти замуж за самого классного человечека❤️ Живу в Киеве, но готова обсудить сотрудничество абсолютно со всеми желающими. Я ЗА нормальное и человеческое общение, и ПРОТИВ всего остального. Давайте дружить🤝