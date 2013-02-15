Нужно настроить GET-запрос на индексацию. По этому мануалу: http://help.yandex.ru/site/optimizing.xml#manual Напишите срок и стоимость.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка логотипа + водяной знак для интернет магазина (продажа женской одежды) Цвета и примеры покажу Срок 1 день. Указывайте стоимость работы, сроки.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Настройка Оpencart Водяной знак Шрифт сделать крупнее Настроить импорт через CSV Немного изменить шапку сайта Верхний блок меню: статичные страницы Главная: каталог, новости, текст SEO Добавить ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать минимум настроек на Opencart. Фильтр по производителям, по размерам (одежда). Более подробное ТЗ в личку. Срок не более недели. Укажите сроки, стоимость.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
1 Сделать логотип для сайта. Примеры лого vogue. ru и tatler. ru (такого размера и шрифта) + в формате .gif, без анимации. Размер – 100px по максимальной стороне. Цвет для ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Сайт на WP Сделать вывод новостей анонсами, с картинками. Вверху закрепить блок, где будет размещён постоянный текст. Пример на этом сайте:newsofstars.ru Указывайте стоимость.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад