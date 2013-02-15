zakaz21

Светлана Кузнецова zakaz21

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка логотипа

    Требуется разработка логотипа + водяной знак для интернет магазина (продажа женской одежды) Цвета и примеры покажу Срок 1 день. Указывайте стоимость работы, сроки.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка Opencart

    $100

    Настройка Оpencart Водяной знак Шрифт сделать крупнее Настроить импорт через CSV Немного изменить шапку сайта Верхний блок меню: статичные страницы Главная: каталог, новости, текст SEO Добавить ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка Opencart

    $100

    Сделать минимум настроек на Opencart. Фильтр по производителям, по размерам (одежда). Более подробное ТЗ в личку. Срок не более недели. Укажите сроки, стоимость.

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для сайта

    1 Сделать логотип для сайта. Примеры лого vogue. ru и tatler. ru (такого размера и шрифта) + в формате .gif, без анимации. Размер – 100px по максимальной стороне. Цвет для ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшие поправки WP

    $50

    Сайт на WP Сделать вывод новостей анонсами, с картинками. Вверху закрепить блок, где будет размещён постоянный текст. Пример на этом сайте:newsofstars.ru Указывайте стоимость.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта
все гуд
Были предоставлены множества вариантов логотипа, "благодаря" моим капризам. Ольга терпеливо и профессионально выполнила работу. Спасибо!
Ответный отзыв
tviggyr
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Небольшие поправки WP
WordPress
Хороший и ответственный заказчик. Своевременная оплата.
Олег ответственно подошёл к выполнению проекта. Все требования были учтены. Знает свою работу. Спасибо!
Ответный отзыв