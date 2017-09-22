zakazuk

Дмитрий Плотников zakazuk

 
37 летКазахстан/Усть-Каменогорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    $26

    Необходимо сверстать лендинг до 25.09 20:00 по МСКОбязательно кроссбраузерность и скорость загрузки не менее 70 баллов. Проверить по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Прикрепляйте примеры сделанных работПодробности обсудим с кандидатами

    Верстка лендинга
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $43

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга на тему детский сад. Сроки: до 21.09.17 до 17:00 по МСК. Стоимость 2500 рублей. Кто уже работал в данной теме получит больший приоритет. При ответе на проект  - добавляйте свои работы. Подробности ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад