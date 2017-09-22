Здравствуйте! Необходимо создать обложки для групп ВК и FB Тематика: привлечение клиентов, лидогенерация
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Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать обложки для групп ВК и FB Тематика: привлечение клиентов, лидогенерация
Необходимо сверстать лендинг до 25.09 20:00 по МСКОбязательно кроссбраузерность и скорость загрузки не менее 70 баллов. Проверить по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Прикрепляйте примеры сделанных работПодробности обсудим с кандидатами
Необходимо нарисовать дизайн лендинга на тему детский сад. Сроки: до 21.09.17 до 17:00 по МСК. Стоимость 2500 рублей. Кто уже работал в данной теме получит больший приоритет. При ответе на проект - добавляйте свои работы. Подробности ...