Необходимо нарисовать дизайн лендинга на тему детский сад. Сроки: до 21.09.17 до 17:00 по МСК. Стоимость 2500 рублей. Кто уже работал в данной теме получит больший приоритет. При ответе на проект - добавляйте свои работы. Подробности ...