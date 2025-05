zakirhasan

Content writer

Привет! Меня зовут Сайед Закир. Я индиец, сейчас учусь в Украине. Хотя я не очень хорошо владею украинским языком, я преуспеваю в английском языке. У меня есть небольшой опыт в этой сфере, но моя работа никогда никого не разочаровывала. Я здесь, чтобы сделать свою работу.

Hello! My name is Syed Zakir. I am Indian, currently studying in Ukraine. Though I am not much thorough with Ukrainian language, I excel in English Language. I have a little experience in this field, but my work has never disappointed anyone. I'm here to get the job done.