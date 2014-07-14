zakirovdamir

Быстро и качественно выполню сложные работы в 1С. Платформы 7.7, 8.1, 8.2. Типовые и нетиповые конфигурации. Отчеты, обработки, документооборот, интеграция, обмены данными.
Программист, аналитик, консультант 1С
К Вашим услугам:
Разработка
Создание/изменение печатных форм
Создание/изменение документов и справочников
Создание/изменение отчётов и обработок
Обмены данными как между конфигурациями 1С, так и со сторонними учётными системами. Распределённые обмены данными
Интеграция с интернет-магазинами и веб-сервисами
Настройка защиты базы данных от неправомерного доступа, RLS
Автоматизация документооборота на основании встроенных в 1С бизнес-процессов
Обучение
Обучение работе с 1С – заполнение справочников и документов, использование отчётов, ускорение ввода данных с помощью обработок
Курс по эффективной работе с отчётами на основе компоновки данных
Обучение использованию регламентированной и отраслевой (например, алкогольной) отчётности
Использование обменов данными
Сопровождение (только лицензионный софт)
Сопровождение покупки
Помощь в установке и первоначальном заполнении конфигурации
Настройка удалённого доступа и распределённого обмена типовых конфигураций
Обновление типовых конфигураций
Обновление нетиповых конфигураций
Консалтинг
По выработке схем документооборота с учётом особенностей Вашего бизнеса
По защите информации от неправомерного доступа
Опыт работы разработчиком и консультантом 1С – 8 лет.
«1С:Сервистренд» 2004-2006.
Имеющиеся сертификаты центра сертификации ЗАО "1С":
2004 – "Профессионал" по Зарплате и кадрам, Торговле и складу, Бухгалтерскому учёту, Бухгалтерии предприятия, Управлению торговлей
2004 — "Специалист" по Бухгалтерскому учету 7.7
2005 — "Специалист" по Торговле и складу 7.7
2005 — "Специалист" по Зарплате и управлению персоналом 8
2006 — "Специалист" по Управлению торговлей 8
2006 — "Руководитель проекта