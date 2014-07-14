zakirovdamir

Программист, аналитик, консультант 1С

Быстро и качественно выполню сложные работы в 1С. Платформы 7.7, 8.1, 8.2. Типовые и нетиповые конфигурации. Отчеты, обработки, документооборот, интеграция, обмены данными.

Программист, аналитик, консультант 1С

К Вашим услугам:

Разработка

Создание/изменение печатных форм

Создание/изменение документов и справочников

Создание/изменение отчётов и обработок

Обмены данными как между конфигурациями 1С, так и со сторонними учётными системами. Распределённые обмены данными

Интеграция с интернет-магазинами и веб-сервисами

Настройка защиты базы данных от неправомерного доступа, RLS

Автоматизация документооборота на основании встроенных в 1С бизнес-процессов

Обучение

Обучение работе с 1С – заполнение справочников и документов, использование отчётов, ускорение ввода данных с помощью обработок

Курс по эффективной работе с отчётами на основе компоновки данных

Обучение использованию регламентированной и отраслевой (например, алкогольной) отчётности

Использование обменов данными

Сопровождение (только лицензионный софт)

Сопровождение покупки

Помощь в установке и первоначальном заполнении конфигурации

Настройка удалённого доступа и распределённого обмена типовых конфигураций

Обновление типовых конфигураций

Обновление нетиповых конфигураций

Консалтинг

По выработке схем документооборота с учётом особенностей Вашего бизнеса

По защите информации от неправомерного доступа

Опыт работы разработчиком и консультантом 1С – 8 лет.

«1С:Сервистренд» 2004-2006.

Имеющиеся сертификаты центра сертификации ЗАО "1С":

2004 – "Профессионал" по Зарплате и кадрам, Торговле и складу, Бухгалтерскому учёту, Бухгалтерии предприятия, Управлению торговлей

2004 — "Специалист" по Бухгалтерскому учету 7.7

2005 — "Специалист" по Торговле и складу 7.7

2005 — "Специалист" по Зарплате и управлению персоналом 8

2006 — "Специалист" по Управлению торговлей 8

2006 — "Руководитель проекта