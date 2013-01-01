Частная практика (с 01.2013г. - по настоящее время)
· Составление и подача в судебный орган любых исковых заявлений, формирование дела (Москва и
регионы). Работаю со следующими категориями споров, в частности:
- трудовые, семейные,жилищные споры, (с представлением в суде);
- кредитные споры/споры с банками (с представлением в суде);
- защита прав потребителей (с представлением в суде).
· -установление юр.фактов по запросу клиента;
· Составление жалоб\обращений в прокуратуру, трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, ГИБДД, СК, службу
судебных приставов, и прочие ведомства с последующей подачей документов в
соответствующий орган;
· Составление исков, апелляций, ходатайств;
· Абонентское юридическое обслуживание (для юр.лиц);
· Разработка внутренних документов любой сложности (для юр.лиц);
· Консультации;
· Медиация(досудебное урегулирование).
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С 2013г. успешно разрешено более 15-ти судебных споров в судах общей юрисдикции
Из клиентов юр.лиц:
- Акробатический театр«Крымчане». Примус Цирк;
- Клиника "ЛОР Центр" на Новослободской;
Являюсь партнером L.A.Group Группа Правовых Консультантов.