Юрист. Специализация - Договорные правоотношения и Трудовые споры. Медиация.

Частная практика (с 01.2013г. - по настоящее время)

· Составление и подача в судебный орган любых исковых заявлений, формирование дела (Москва и

регионы). Работаю со следующими категориями споров, в частности:

- трудовые, семейные,жилищные споры, (с представлением в суде);

- кредитные споры/споры с банками (с представлением в суде);

- защита прав потребителей (с представлением в суде).

· -установление юр.фактов по запросу клиента;

· Составление жалоб\обращений в прокуратуру, трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, ГИБДД, СК, службу

судебных приставов, и прочие ведомства с последующей подачей документов в

соответствующий орган;

· Составление исков, апелляций, ходатайств;

· Абонентское юридическое обслуживание (для юр.лиц);

· Разработка внутренних документов любой сложности (для юр.лиц);

· Консультации;

· Медиация(досудебное урегулирование).

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С 2013г. успешно разрешено более 15-ти судебных споров в судах общей юрисдикции

Из клиентов юр.лиц:

- Акробатический театр«Крымчане». Примус Цирк;

- Клиника "ЛОР Центр" на Новослободской;

Являюсь партнером L.A.Group Группа Правовых Консультантов.