zakon-help

Сергей zakon-help

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Юрист. Специализация - Договорные правоотношения и Трудовые споры. Медиация.

Частная практика                                                      (с 01.2013г. - по настоящее время)

 

·     Составление и подача в судебный орган любых исковых заявлений, формирование дела (Москва и

регионы). Работаю со следующими категориями споров, в частности:

- трудовые, семейные,жилищные споры, (с представлением в суде);

- кредитные споры/споры с банками (с представлением в суде);

- защита прав потребителей (с представлением в суде).

·     -установление юр.фактов по запросу клиента;

·     Составление жалоб\обращений в прокуратуру, трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, ГИБДД, СК, службу

судебных приставов, и прочие ведомства с последующей подачей документов в

соответствующий орган;

·     Составление исков, апелляций, ходатайств;

·     Абонентское юридическое обслуживание (для юр.лиц);

·     Разработка внутренних документов любой сложности (для юр.лиц);

·     Консультации;

·     Медиация(досудебное урегулирование).

·      

С 2013г. успешно разрешено более 15-ти судебных споров в судах общей юрисдикции  

Из клиентов юр.лиц:

- Акробатический театр«Крымчане». Примус Цирк;

- Клиника "ЛОР Центр" на Новослободской;

 

Являюсь партнером L.A.Group Группа Правовых Консультантов.

Юридические услуги
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга