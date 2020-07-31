zaktop

Артём zaktop

 
25 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend разработчик

Здравствуйте! Если вы посетили мой профиль, то это значит, что я готов вам помочь и предоставить свои услуги)

Кстати, касательно услуг, я занимаюсь:

1) Дизайном сайтов;

2) Версткой, адаптацией и посадкой сайтов на CMS системы;

3) Исправлением различных ошибок и трудностей, который могут возникнуть в процессе разработки проекта.

Помимо вышеописанных услуг, самым главным для эффективной и качественной работы является взаимопонимание, которое будет обязательно достигнуто в процессе нашей с вами работы)

Дизайн сайта