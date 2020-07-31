Frontend разработчик
Здравствуйте! Если вы посетили мой профиль, то это значит, что я готов вам помочь и предоставить свои услуги)
Кстати, касательно услуг, я занимаюсь:
1) Дизайном сайтов;
2) Версткой, адаптацией и посадкой сайтов на CMS системы;
3) Исправлением различных ошибок и трудностей, который могут возникнуть в процессе разработки проекта.
Помимо вышеописанных услуг, самым главным для эффективной и качественной работы является взаимопонимание, которое будет обязательно достигнуто в процессе нашей с вами работы)
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