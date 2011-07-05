Маргарита Александр zakutokDESIGNzakutokDESIGN
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнеры интерьера
Наш творческий дуэт профессионально занимается дизайном жилых и общественных интерьеров,
а так же проектированием частной архитектуры.
Мы создадим для вас индивидуальный стиль и гармоничное современное пространство вашего интерьера.
Email: [email protected]
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Портфолио
- Кабинет директора352 просмотра
- Холл322 просмотра
- Кабинет директора361 просмотр
- Домашний Кинотеатр406 просмотров
- Домашний Кинотеатр315 просмотров
- Кабинет333 просмотра
- Без названия298 просмотров
- Интерьер гостиной310 просмотров
- Интерьер гостиной в стиле - Grange448 просмотров
- Бильярдная375 просмотров
- Ресторан357 просмотров
- Интерьер гостиной343 просмотра