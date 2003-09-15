zakutskaya

Здравствуйте, меня зовут Анастасия.Хочу вам предложить свою услугу.1) Монтаж видеоПростой монтаж-500р за 1 видеоВидеомонтаж роликов для ютуба(не включая эффекты,вырезать неудачные моменты,убрать паузу)-1000р, зависит еще от сложностиСделать видеоряд из картинок,фотографий, с наложением музыки-500р2)Подборка фильмов, книгов, сериалов.Чтобы найти хороший фильм, это потребуется много времени,поэтому вы можете мне сказать свои пожелания и я вам все найду.10 фильмов и тд-500р30 фильмов и тд-1500р50 фильмов и тд-2500р3)Отзывы.Я знаю, что много производители используют отзывы для популяризации своей продукции.1 отзыв-150р4)Продажа конспектов популярных книг(выжимка самой ценной иформации).С каждым днем появляется масса разных книг и зачастую не хочется тратить время на чтение.1 конспект-1000р5)Обработки фото для инстаграм и остальных соц.сетей.К примеру,вам скинул фотограф много фотографий.Я могу взять на себя подбор лучших кадров и сделать их красивыми.1 фото-100р(в зависимости от потраченного времени)6)Перевод/рерайт постов для блогеров.Блогер генерирует сотню контента в месяц.Я могу помочь с подборкой нужной информации и ее редактированию.Так же есть дополнительные услуги:-Перевод аудио сообщения в текст(от 500 рублей)-Делать полный рерайт сайтев,перевод и шливовка текст(от 500 рублей)Хочу еще дополнить, так как я новичек, первая услуга будет бесплатно, вы посмотрите мою работу и решите сотрудничать со мной дальше или нет.И если вы решитесотрудничать со мной,хочу вас сразу попросить порекомендовать меня вашим друзья, с меня бонус.