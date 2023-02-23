Работаю в сфере веб дизайна
👋 Познакомимся!
Меня зовут Захар, мне 20 лет. Живу в городе Коломыя, Украина. Я готов сделать на совесть любую роботу за которую возьмусь.
Владею знанием таких програм:
Figma, Tilda, Abode Photoshop
Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
Мобильный: +38 0506815102
(telegram, viber, what’s app, skype, zoom)