zalexeyzzz

Руководитель проекта

Руководство многофункциональным коллективом до 150 человек

Обеспечение работы офиса, решение кадровых, организационных, хозяйственных задач

Полный цикл организации массовых зрелищных мероприятий

Организация и ведение розничной и оптовой торговли товарами

Полный цикл производственных организаций в бетонной, мясопромышленности, цветочный бизнес

Поиск финансирования проектов, работа с заказчиками

Комплекс маркетинговых технологий сферы услуг, в том числе PR, все виды рекламы

Стратегическое и оперативное планирование

Управление финансовыми потоками, ценообразование

Юридическое обеспечение хозяйственной деятельности

Представительские функции

Отбор, координация работы персонала