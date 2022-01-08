zalexeyzzz

Руководитель проекта
Руководство многофункциональным коллективом до 150 человек
Обеспечение работы офиса, решение кадровых, организационных, хозяйственных задач
Полный цикл организации массовых зрелищных мероприятий
Организация и ведение розничной и оптовой торговли товарами
Полный цикл производственных организаций в бетонной, мясопромышленности, цветочный бизнес
Поиск финансирования проектов, работа с заказчиками
Комплекс маркетинговых технологий сферы услуг, в том числе PR, все виды рекламы
Стратегическое и оперативное планирование
Управление финансовыми потоками, ценообразование
Юридическое обеспечение хозяйственной деятельности
Представительские функции
Отбор, координация работы персонала