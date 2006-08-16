ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: Москва
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 20 августа 1970 г. (35 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 10 лет
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Период работы: С 2003 года по настоящее время
Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)
В компании: "ВАРС", г. Москва
Изготовлние и монтаж выставочных стендов
Должностные обязанности: Изготовление макетов, художественное оформление выставочных стендов
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Период работы: С 2002 по 2006 год
Должность: Художник-иллюстратор (Частичная занятость)
В компании: параллельные проекты, г. Москва
Должностные обязанности: Внештатное сотрудничество с молодёжными журналами:"Бумеранг", "Маруся"
Участие в создании web-сайта"работа-online"-разработка и создание графических составляющих
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Период работы: С 2001 по 2003 год
Должность: Ассистент-постановщик фотостудии (Полная занятость)
В компании: Профессиональная фотостудия "ATProfF", г. Москва
Профессиональная фотосъёмка(Fashion, модельная, художественная, прикладная фотосъёмка
для журналов "Voque","Glamour","AD","Oficciele"...
Должностные обязанности:
Постановка для модельной съёмки
постановка для прикладной съёмки
обработка фотоизображений на ПК
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Период работы: С 2000 по 2001 год
Должность: Художник (Полная занятость)
В компании: "TATTOO на Баррикадной", г. Москва
Тату-салон
Должностные обязанности: Работа с клиентом(создание эскизов), нанесение татуировок
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Период работы: С 1998 по 2000 год
Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)
В компании: "БИФАП", г. Москва
Наружная реклама:вывески, витрины, световые короба, объёмные буквы
Должностные обязанности: Работа с плёнкой(аппликация), оформление световым проводом дюралайт, изготовлние и монтаж
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Период работы: С 1996 по 1998 год
Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)
В компании: РосТоргРеклама, г. Смоленск
Обслуживание торговых предприятий города
Должностные обязанности: Изготовление макетов, оформление витрин
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Смоленский Техникум Советской Торговли, г. Смоленск
Дата окончания: 1991 год
Факультет: Товароведения, маркетинг, психология, реклама
Специальность: Товаровед-организатор
Степень: Диплом
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Учебное заведение: Смоленский ГПИ, г. Смоленск
Факультет: Художественно-графический
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Компьютерные навыки: Windows, Word, Internet
Photoshop, CorelDraw,
изучаю 3D Studio Max, MacromediaFlash
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занятия в свободное время: Книги, музыка, туризм, бокс
Наиболее важные достижения: Владение техникой работ с различными художественными материаллами, рисунком от руки, на графическом планшете.
Создание графических изображений, рисунков при помощи специализированных компьютерных программ.
Опыт создания композиций и сюжетных постановок для фотосъёмки.
Навыки взаимодействия с людьми(клиенты, актёры, модели..)
Дополнительные сведения: Постоянно повышаю профессиональные навыки, осваиваю компьютерные программы