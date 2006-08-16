ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: Москва

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 20 августа 1970 г. (35 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 10 лет

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Период работы: С 2003 года по настоящее время

Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)

В компании: "ВАРС", г. Москва

Изготовлние и монтаж выставочных стендов

Должностные обязанности: Изготовление макетов, художественное оформление выставочных стендов

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Период работы: С 2002 по 2006 год

Должность: Художник-иллюстратор (Частичная занятость)

В компании: параллельные проекты, г. Москва

Должностные обязанности: Внештатное сотрудничество с молодёжными журналами:"Бумеранг", "Маруся"

Участие в создании web-сайта"работа-online"-разработка и создание графических составляющих

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Период работы: С 2001 по 2003 год

Должность: Ассистент-постановщик фотостудии (Полная занятость)

В компании: Профессиональная фотостудия "ATProfF", г. Москва

Профессиональная фотосъёмка(Fashion, модельная, художественная, прикладная фотосъёмка

для журналов "Voque","Glamour","AD","Oficciele"...

Должностные обязанности:

Постановка для модельной съёмки

постановка для прикладной съёмки

обработка фотоизображений на ПК

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Период работы: С 2000 по 2001 год

Должность: Художник (Полная занятость)

В компании: "TATTOO на Баррикадной", г. Москва

Тату-салон

Должностные обязанности: Работа с клиентом(создание эскизов), нанесение татуировок

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Период работы: С 1998 по 2000 год

Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)

В компании: "БИФАП", г. Москва

Наружная реклама:вывески, витрины, световые короба, объёмные буквы

Должностные обязанности: Работа с плёнкой(аппликация), оформление световым проводом дюралайт, изготовлние и монтаж

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Период работы: С 1996 по 1998 год

Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)

В компании: РосТоргРеклама, г. Смоленск

Обслуживание торговых предприятий города

Должностные обязанности: Изготовление макетов, оформление витрин

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Смоленский Техникум Советской Торговли, г. Смоленск

Дата окончания: 1991 год

Факультет: Товароведения, маркетинг, психология, реклама

Специальность: Товаровед-организатор

Степень: Диплом

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Учебное заведение: Смоленский ГПИ, г. Смоленск

Факультет: Художественно-графический

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Компьютерные навыки: Windows, Word, Internet

Photoshop, CorelDraw,

изучаю 3D Studio Max, MacromediaFlash

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занятия в свободное время: Книги, музыка, туризм, бокс

Наиболее важные достижения: Владение техникой работ с различными художественными материаллами, рисунком от руки, на графическом планшете.

Создание графических изображений, рисунков при помощи специализированных компьютерных программ.

Опыт создания композиций и сюжетных постановок для фотосъёмки.

Навыки взаимодействия с людьми(клиенты, актёры, модели..)

Дополнительные сведения: Постоянно повышаю профессиональные навыки, осваиваю компьютерные программы