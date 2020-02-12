zalinarashidova4

Landing Page

Добро Пожаловать !

Меня зовут Залина я начинающий фрилансер .Окончила курсы в проэкте WAYUP "Взрывной старт "и также мой Сертификат file:///C:/Users/rashi/OneDrive/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf.

Делаю сайты дешево,качественно ,быстро.

И делаю я такие сайты:

1. Landing Page

2.Маркетинг

3.Баннеры

4.Сайт Галерея (портфолио)

5.Интернет-Магазин

6.Сайт Визитка

Также я в данный момент учусь и поэтому принимать , делать заказы только Утром и Вечером .