zalinarashidova4

Залина Рашидова zalinarashidova4zalinarashidova4
22 годаРоссия/Дербент
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Landing Page
Добро Пожаловать !
Меня зовут Залина я начинающий фрилансер .Окончила курсы в проэкте WAYUP "Взрывной старт "и также мой Сертификат file:///C:/Users/rashi/OneDrive/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf.
Делаю сайты дешево,качественно ,быстро.
И делаю я такие сайты:
1. Landing Page
2.Маркетинг
3.Баннеры
4.Сайт Галерея (портфолио)
5.Интернет-Магазин
6.Сайт Визитка
Также я в данный момент учусь и поэтому принимать , делать заказы только Утром и Вечером .
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