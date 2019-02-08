zalkeprieva

Окончила в 2018 году бакалавриат ДГУ факультет информатики и информационных технологий.

Умею:

- создавать оригинальные презентации в PREZI

- монтаж видео premiere pro

- работаю в Adobe Ilustrator, lightroom, Photoshop

- создаю баннеры, визитки.

- занимаюсь SMM продвижением

- администрирование сайта

- занимаюсь разработкой и реализацией проектных работ

стипендиат республики Дагестан 2017, 2018 г.г.

2 место на международной олимпиаде IT-планета ( разработка сайта для людей с ограниченными возможностями)

финалист конкурса УМНИК