zalkeprieva

Аминат zalkeprieva

 
26 летРоссия/Махачкала
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Окончила в 2018 году бакалавриат ДГУ факультет информатики и информационных технологий. 

Умею: 

- создавать оригинальные презентации в PREZI 

- монтаж видео premiere pro 

- работаю в Adobe Ilustrator, lightroom, Photoshop 

- создаю баннеры, визитки. 

- занимаюсь SMM продвижением 

- администрирование сайта 

- занимаюсь разработкой и реализацией проектных работ 

стипендиат республики Дагестан 2017, 2018 г.г. 

2 место на международной олимпиаде IT-планета ( разработка сайта для людей с ограниченными возможностями) 

финалист конкурса УМНИК 

Photoshop