zalkeprieva

Окончила в 2018 году бакалавриат ДГУ факультет информатики и информационных технологий.
Умею:
- создавать оригинальные презентации в PREZI
- монтаж видео premiere pro
- работаю в Adobe Ilustrator, lightroom, Photoshop
- создаю баннеры, визитки.
- занимаюсь SMM продвижением
- администрирование сайта
- занимаюсь разработкой и реализацией проектных работ
стипендиат республики Дагестан 2017, 2018 г.г.
2 место на международной олимпиаде IT-планета ( разработка сайта для людей с ограниченными возможностями)
финалист конкурса УМНИК
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