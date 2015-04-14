Разработка веб решений
Опыт работы с битриком с 2012 года.
Работал в 2 студиях. (prof-line - http://www.prof-line.ru/, extyl-pro - http://www.extyl-pro.ru/)
В студии профлайн плотно занимался разработкой сайтов визиток и интернет магазинов.
В студии экстилпро занимался разрабокой корпорталов и модулей для них.
Разрабатывал модуль интеграции со сторонней системой(протокол соап).
ПОРТФОЛИО
profline
extyl
http://kameastudio.ru/(Синхронизация по соап со сторонней црм)
Доминанта(Доступ по vpn)
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