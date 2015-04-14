Разработка веб решений

Опыт работы с битриком с 2012 года.

Работал в 2 студиях. (prof-line - http://www.prof-line.ru/, extyl-pro - http://www.extyl-pro.ru/)

В студии профлайн плотно занимался разработкой сайтов визиток и интернет магазинов.

В студии экстилпро занимался разрабокой корпорталов и модулей для них.

Разрабатывал модуль интеграции со сторонней системой(протокол соап).

ПОРТФОЛИО

profline

keng-shop.ru

http://www.astermann.ru/

http://www.royalcenter.ru/

http://valea.ru/

http://pianodesign.ru/

http://www.elita-alarm.ru/

http://www.fortep.ru/

http://www.alenberg.ru/

extyl

http://2k-shop.ru/

http://kameastudio.ru/(Синхронизация по соап со сторонней црм)

http://www.pichshop.ru/

http://combatmarkt.com/

http://www.ruggear.ru/

http://www.hobby-univer.ru/

http://expoclub.ru/

Доминанта(Доступ по vpn)