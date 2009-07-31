Мы предпочитаем создавать сайты с нуля, используя новейшие переспективные технологии, однако при необходимости, можем возпользоваться CMS: сторонними или собственного изготовления.
Мы специализируемся на сайтах под ключ и разрабатываем их на PHP/mySQL либо на Ruby on Rails.
Мы любим javascript, и стараемся его использовать по максимуму (но можем обойтись и без него, создав классический веб-сайт).
Каждую нашу работу мы наполняем любовью, по-этому, возможно, наши сроки могут показаться завышенными, но, поверьте, это стоит того.
А если после сдачи работы обнаружатся какие-нибудь недочёты (о ужас!), то мы их исправляем, не взымая дополнительную плату.
Мы любим делать:
- сайты-визитки,
- интернет магазины,
- другие веб-сайты любой сложности,
- разрабатывать их дизайн,
- предоставлять нашим клиентам хостинг.