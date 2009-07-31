Мы предпочитаем создавать сайты с нуля, используя новейшие переспективные технологии, однако при необходимости, можем возпользоваться CMS: сторонними или собственного изготовления.

Мы специализируемся на сайтах под ключ и разрабатываем их на PHP/mySQL либо на Ruby on Rails.

Мы любим javascript, и стараемся его использовать по максимуму (но можем обойтись и без него, создав классический веб-сайт).

Каждую нашу работу мы наполняем любовью, по-этому, возможно, наши сроки могут показаться завышенными, но, поверьте, это стоит того.

А если после сдачи работы обнаружатся какие-нибудь недочёты (о ужас!), то мы их исправляем, не взымая дополнительную плату.

Мы любим делать:

- сайты-визитки,

- интернет магазины,

- другие веб-сайты любой сложности,

- разрабатывать их дизайн,

- предоставлять нашим клиентам хостинг.