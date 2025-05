.NET Developer

Я, Замурагин Игорь Михайлович, являюсь студентом 1го курса института МИСИС по направлению 09.03.00 Информатика и вычислительная техника. Знаком с инструментами .NET платформы. Владею C# и C++ языками. Умею создавать привлекательные и отлично реализованные пользовательские приложения с интерфейсом взаимодействия с использованием системы WPF. Также владею разработкой консольных приложений в C# или C++. Есть опыт написания скриптов для работы с Photoshop. Помогу вам с выполнением лабораторных и курсовых работ с использованием баз данных, написанием приложений на WinForms и WPF.