Степанов Андрей Юрьевич
Инженер-программист
Личные сведения
Имя: Андрей Степанов
Дата рождения: 27 июля 1983 г.
Семейное положение: Холост
Место проживания: Россия, Московская обл., г. Наро-Фоминск
Контактная информация
Телефон: +79161330067
ICQ: 318742879
GTalk: [email protected]
E-mail: [email protected]
Ожидания от будущего места работы
Занятость: Постоянная
Ожидаемая должность: Web-программист (PHP)
Тип работы: Удалённая
Зарплата: 15000 руб.
Опыт работы
С 01.01.2004 по 01.07.2007 Инженер-программист
Центр информационных технологий при Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы
Описание: На основе CMS Md-Pro разработал официальный сайт БГПУ (www.bspu.ru), занимался его поддержкой, дописыванием необходимого функционала в виде модулей к CMS.
С 01.07.2008 по 01.10.2008 Инженер-программист
Компта-Плюс (www.mobill.ru)
Описание: Разрабатывал веб интерфейс для системы управления клиентами банка на языке программирования Cache Object Script (Cache Server Pages).
Образование
С 01.10.2003 по 30.06.2008 Высшее
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
Институт профессионального образования и информационных технологий
Педагог профессионального обучения (Учитель информатики и программирования в колледжах, техникумах, училищах и т.п.)
Профессиональные навыки
Хорошее нание PHP.
Понимание и практическое применение объектно-ориентированного программирования (ООП).
Небольшой опыт работы с фреймворками CakePHP и Codeigniter(CMF).
Знание Smarty.
Опыт работы с базой данных MySQL, знание языка SQL.
Хорошее знание HTML+CSS (табличная и безтабличная вёрстка).
Базовое знание JavaScript, AJAX.
Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.
Умение прочесть и понять чужой код и документацию на английском языке.
Умение настраивать и администрировать web-сервер Apache под *nix.