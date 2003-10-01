Степанов Андрей Юрьевич

Инженер-программист

Личные сведения

Имя: Андрей Степанов

Дата рождения: 27 июля 1983 г.

Семейное положение: Холост

Место проживания: Россия, Московская обл., г. Наро-Фоминск

Контактная информация

Телефон: +79161330067

ICQ: 318742879

GTalk: [email protected]

E-mail: [email protected]

Ожидания от будущего места работы

Занятость: Постоянная

Ожидаемая должность: Web-программист (PHP)

Тип работы: Удалённая

Зарплата: 15000 руб.

Опыт работы

С 01.01.2004 по 01.07.2007 Инженер-программист

Центр информационных технологий при Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы

Описание: На основе CMS Md-Pro разработал официальный сайт БГПУ (www.bspu.ru), занимался его поддержкой, дописыванием необходимого функционала в виде модулей к CMS.

С 01.07.2008 по 01.10.2008 Инженер-программист

Компта-Плюс (www.mobill.ru)

Описание: Разрабатывал веб интерфейс для системы управления клиентами банка на языке программирования Cache Object Script (Cache Server Pages).

Образование

С 01.10.2003 по 30.06.2008 Высшее

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы

Институт профессионального образования и информационных технологий

Педагог профессионального обучения (Учитель информатики и программирования в колледжах, техникумах, училищах и т.п.)

Профессиональные навыки

Хорошее нание PHP.

Понимание и практическое применение объектно-ориентированного программирования (ООП).

Небольшой опыт работы с фреймворками CakePHP и Codeigniter(CMF).

Знание Smarty.

Опыт работы с базой данных MySQL, знание языка SQL.

Хорошее знание HTML+CSS (табличная и безтабличная вёрстка).

Базовое знание JavaScript, AJAX.

Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.

Умение прочесть и понять чужой код и документацию на английском языке.

Умение настраивать и администрировать web-сервер Apache под *nix.