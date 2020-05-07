веб-дизайнер))

Меня зовут Александр и я дизайнер. Занимаюсь саморазвитием и читаю множество книг, как по психологии (что в дизайне очень полезно), так и разный НаучПоп. Также развиваюсь и в дизайне, стараюсь не меньше 3х часов уделять просмотру разных курсов, видеоуроков и вебинаров от топовых дизайнеров. Прошел курс Skillbox по веб-дизайну, правда, не официально. Также прошел курс по UX-дизайну, который вел Сергей Попков основатель дизайн-студии Aic, которая входит в двойку лучших студий в России. Также являюсь поклонником качественного Minimal-дизайна от студии UPROCK, которая входит в топ 30 лучших студий дизайна в России, основателем и арт-директором которой является Евгений Кузьмин. Также с большим удовольствием смотрю его вебинары и прокачиваю свое мастерство. В будущем планирую по мере накопленных знаний и качественного портфолио стать топовым веб-дизайнером. Не пугайтесь, что я начинающий, к делу подхожу ответственно, так как от этого зависит моё дальнейшее развитие.

Профиль behance: https://www.behance.net/zanderlink9e57