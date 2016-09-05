zannakopjar

Присяжный переводчик хорватского и английского языка

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переводчик хорватского ианглийского

1 Ф.И.О. – Копяр Жанна Витальевна

2 Место и дата рожденияг.Москва, 10.04.1968 года.

3 Место проживания с 1992 года - 42220 Novi Marof, Strmec 44B, Хорватия

4. Номертелефона,e-mail - +38542 091 310-04-68, email: [email protected]

5. Образование- высшее, инженер-экономист.

Профессиональный присяжный (судебный) переводчик хорватского, русскогоязыков в Республике Хорватии с многолетнимопытомработы ( с 2004 года), уполномоченный Областным судом г. Вараждин, имеющий официальную государственную лицензию исобственную именную печать на двух языках(хорватском и русском) для юридической легализации переведенныхдокументов. Выполняю все виды письменных и устных переводов, редактирование и юридическуюлегализацию (нотариальное заверение) материалов из всех областей гуманитарных,

естественных наук и искусства, а также экономической, политической и культурной

сфер общественной жизни. Возможно сопровождение официальных делегаций и перевод

переговоров на территории Республики Хорватии и РФ. Отлично владею ианглийским языком.