zannakopjar

Жанна zannakopjar

 
57 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Присяжный переводчик хорватского и английского языка

                                                                РЕЗЮМЕ                                                     

переводчик хорватского ианглийского   

1     Ф.И.О. – Копяр Жанна Витальевна 

2     Место и дата рожденияг.Москва, 10.04.1968 года. 

3      Место проживания с 1992 года - 42220 Novi Marof, Strmec 44B, Хорватия      

4.  Номертелефона,e-mail -  +38542 091 310-04-68, email:   [email protected]     

5.   Образование-  высшее, инженер-экономист.       

Профессиональный присяжный (судебный) переводчик хорватского, русскогоязыков в Республике Хорватии с многолетнимопытомработы  ( с 2004 года), уполномоченный Областным судом г. Вараждин, имеющий официальную государственную лицензию исобственную именную печать на двух языках(хорватском и русском) для юридической легализации переведенныхдокументов. Выполняю все виды письменных и устных переводов, редактирование и юридическуюлегализацию (нотариальное заверение) материалов из всех областей гуманитарных,

естественных наук и искусства, а также экономической, политической и культурной

сфер общественной жизни. Возможно сопровождение официальных делегаций и перевод

переговоров на территории Республики Хорватии и РФ. Отлично владею ианглийским языком.