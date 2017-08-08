ЗАО«Евразийская Торговая Компания» реализует продукцию Починковского консервного
завода (Нижегородская область) торговых марок «Славушка», «Крона» «Фруктопад».
Перечень продукции включает в себя: икру баклажанную, салаты, закуски, томатные
соусы, первые и вторые консервированные блюда. Всегда в наличии фруктовая
консервация: соки, повидло, джемы.Полныйперечень плодоовощной консервации и оптовые цены на продукцию в Приложении к данному
коммерческому предложению.Поставкапродукции производится на основании договора. Условия поставки и договорные
цены согласуются с покупателями путём проведения переговоров и отражаются в
спецификациях к договору поставки.
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