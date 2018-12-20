Приветствую, в моем профиле! Ищешь маркетинг основанный на ROMI (Return of Marketing Investments), тогда ты попал куда нужно!
Мой опыт: - Более 8 лет в digital маркетинге. - ТОП эксперт в ICO и маркетинге Crypto и Blockchain проектов.- Финалист Guru марафона от Google. - Вел маркетинговые кампании на Российском, Азиатских, Европейских и Ближневосточных рынках. - Десятки успешных кейсов в области комплексного цифрового маркетинга! - Я сертифицированный специалист и могу заниматься размещением рекламы в следующих рекламных сетях:Facebook Ads, Google Ads, Yandex Direct, Vkontakte, MyTarget и других узкоцелевых рекламных сетях!
Услуги:Мультиканальный маркетинг Таргетированный маркетинг Поисковая реклама в Google и Яндекс Директ Контент маркетинг стратегия Influence маркетинг E-mail маркетинг стратегия
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