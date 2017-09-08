zara100586

Сайт сделан на WordPress. Все чтоб было сделано адаптивным.1) Необходимо перевести "Записи" (Изделия, Подизделия и Услуги) в "Страницы". 18 страниц 2) В верхнем меню при наведении на кнопки Услуги и Изделия сделать всплывающие окна с ...
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$150
выплачено фрилансерам
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- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 7 текстов для компании, которая изготавливает изделия из камня, а также выполняет облицовку и реставрацию. 6 текстов по услугам и 1 о компании.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Зарина. Мне необходимо разработать дизайн сайта. Тематика - Изготовление изделий из натурального камня и монтаж. Продажа самого камня. Каталог камня будет как на сайте https://veneziastone.com Сам сайт по наполнению похож на https://riel-stone.ru Основные разделы сайта ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт6 лет назад
Ольга добрый день. Меня зовут Зарина, сейчас мы с мужем решили создать сайт. Нашли ребят кто этим займется, но вот тексты они не пишут. Читала ваши работы, очень понравился Ваш стиль. Наш сайт называется "Stone ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Алексадр, спасибо вам за отличные тексты для сайта. Все было выполнено в срок. Если в будущем понадобятся тексты, то буду обращаться только к Вам.
$20
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за интересное задание. С вами приятно работать.
Ответный отзыв
Алеся, спасибо за отличные тексты. Все было выполнено оперативно точно в срок. Тексты получились содержательными без "лишних" слов. Продолжаем работать.