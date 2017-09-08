zara100586

Зарина Куртягьяева zara100586

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
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$150
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Тексты для компании, работающей с натуральным камнем
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Алексадр, спасибо вам за отличные тексты для сайта. Все было выполнено в срок. Если в будущем понадобятся тексты, то буду обращаться только к Вам.
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texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Компания по производству изделий из натурального камня "Stone River"
Спасибо за интересное задание. С вами приятно работать.
Алеся, спасибо за отличные тексты. Все было выполнено оперативно точно в срок. Тексты получились содержательными без "лишних" слов. Продолжаем работать.
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