Зарина Бейсембаева zara_hanazara_hana
33 годаКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
графический дизайнер, дизайнер интерьера, архитектурный дизайнер, декоратор
Проф. Программы: CorelDRAW, ArchiCAD - Artlantis, Photoshop, AutoCAD, 3d MAX - V-Ray,
Разработка:
- Полиграфической продукции
- Графический дизайн
- Фирменного стиля
- Дизайн интерьера (Альбом чертежей, 3D визуализация)
На цену влияют: пожелания, кол-во разрабатываемых вариантов, сложность исполнения, кол-во страниц, чем подробнее изложены все пожелания и чем больше предоставлено информации, тем лучше и дешевле))
Знание языков: Русский — родной Английский — базовые знания Корейский — базовые знания
Портфолио
- Учебные проекты155 просмотров
- Кафе и студия187 просмотров
- Выставочный центр142 просмотра
Фирменный стиль
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#831
Дизайн продукции
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#981
Верстка полиграфии
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#1075
Наружная реклама
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#1076
Логотипы и Знаки
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#2656