графический дизайнер, дизайнер интерьера, архитектурный дизайнер, декоратор

Проф. Программы: CorelDRAW, ArchiCAD - Artlantis, Photoshop, AutoCAD, 3d MAX - V-Ray,

Разработка:

- Полиграфической продукции

- Графический дизайн

- Фирменного стиля

- Дизайн интерьера (Альбом чертежей, 3D визуализация)

На цену влияют: пожелания, кол-во разрабатываемых вариантов, сложность исполнения, кол-во страниц, чем подробнее изложены все пожелания и чем больше предоставлено информации, тем лучше и дешевле))

Знание языков: Русский — родной Английский — базовые знания Корейский — базовые знания